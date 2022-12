Blackout a Roccavignale a causa di un guasto: tutto il paese al buio e senza corrente

Roccavignale. Poco prima dell’ora di pranzo, quando i tetti delle case di Roccavignale erano già imbiancati, un guasto alla linea dell’Enel ha fatto saltare la corrente in tutto il paese lasciando al buio 540 residenti.

La situazione è migliorata nel pomeriggio, sul posto sono subito intervenuti i tecnici che hanno isolato le varie parti per individuare la causa del problema e provveduto a fare il bypass della linea su quella del Piemonte. Il servizio è così stato riattivato in frazione Strada, poi a Valzemola ed infine a Pianissolo.

Ancora senza elettricità invece i 70 residenti di Camponuovo, l’unica linea che non dispone del bypass, per cui sarà utilizzata una soluzione alternativa in modo da garantire la corrente per la notte. “Il responsabile dell’Enel provinciale mi ha informato che sta arrivando un gruppo elettrogeno che servirà la frazione – spiega il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia – Successivamente ne sarà installato un secondo in quanto da Camponuovo si alimenta anche una parte dell’illuminazione delle gallerie dell’A6 tra Millesimo e Ceva, anch’esse attualmente al buio”.

“Mi sono già accordato con Enel per organizzare un incontro volto a creare anche a Camponuovo un bypass in modo tale che, in caso di guasti come quello oggi, si possa anche qui attivare un’altra linea”, conclude il primo cittadino.