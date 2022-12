Bimbo ritrovato ferito in strada davanti a casa, il compagno della nonna si è costituito alla Polizia

Ventimiglia. Come riporta il quotidiano Riviera24, questa mattina presso il commissariato di Polizia di Ventimiglia si è costituito il nonno “acquisito” del bimbo di sei anni trovato gravemente ferito in via Gallardi il 19 dicembre scorso.

Il piccolo si trovava insieme alla nonna paterna e al suo compagno, che lo hanno accompagnato in auto dal padre in piazza Costituente, dichiarando di averlo trovato sull’asfalto ferito, probabilmente vittima di un pirata della strada.

Ma le successive indagini della polizia, che si sono basate anche sulla visione delle telecamere di sorveglianza, hanno dimostrato che nessuna auto è transitata in via Gallardi nell’ora indicata dall’uomo.

Al momento non è chiaro cosa sia successo al piccolo. Il compagno della nonna è, al momento, indagato a piede libero. Mentre il piccolo, che ieri è stato operato al braccio, continua a lottare in un letto dell’ospedale Gaslini di Genova circondato dall’affetto dei suoi genitori e del fratellino.

Ad occuparsi dell’indagine è il magistrato Maria Paola Marrali, che ha interrogato l’indagato.