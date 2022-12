Bimbo di 6 anni ritrovato ferito e riverso sull’asfalto davanti casa: grave al Gaslini, mistero sulla dinamica dell’incidente

Liguria. Un bambino di sei anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova dopo un incidente avvenuto oggi in via Gallardi a Ventimiglia. La dinamica è ancora in via di accertamento.

Stando a quanto si apprende, il piccolo si trovava insieme ai nonni. Questi ultimi hanno dichiarato di averlo perso di vista e di essere andati a cercarlo, finché non lo hanno trovato riverso sull’asfalto davanti a casa, privo di conoscenza e ferito. Da qui i nonni lo hanno messo in macchina e portato fino in piazza della Costituente, nel centro cittadino, prima di avvisare i soccorsi.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto, ha trovato il bimbo in condizioni critiche, con un trauma a spalla e polso sinistro e un trauma polmonare. E’ stato intubato e trasferito in elicottero all’ospedale genovese d’urgenza. I nonni hanno dichiarato che il nipote è stato investito da un’auto pirata, ma per comprendere esattamente cosa sia accaduto sono in corso accertamenti da parte del commissariato di polizia.