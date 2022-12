Benefit, lo speciale regalo per ogni dipendente delle aziende “Gallo” di Finale: buoni di 500 euro

Finale Ligure. Le storiche aziende dell’area industriale finalese ”Gallo & C Sas” e la “Gallo Logistic srl” hanno deciso di aderire al decreto legge 115/2022, che ha innalzato la soglia del cosiddetto “fringe benefits” e di erogare un aiuto a tutti i loro 30 dipendenti. Una sorta di “regalo natalizio” in un momento economico non certo semplice per tante famiglie, una forma anche di ringraziamento per l’attività svolta ogni giorno per la crescita delle due imprese del settore alimentare e logistico.

Per i dipendenti sono previsti buoni benzina e buoni spesa per un importo di 500 euro. L’ultimo dispositivo normativo amplia le opzioni di benefit aziendale, previsto come forma di retribuzione non in denaro, con la concessione al dipendente dell’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer…) o la fruizione di servizi (corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa.

“La scelta è dettata dalla ferma convinzione che i dipendenti sono il cuore delle nostre aziende e in questo periodo di crisi economica vogliamo valorizzare il bene persona che è per noi il più importante” affermano dalle due aziende finalesi.

“Siamo sempre più convinti che i nostri collaboratori sono dei veri valori e che la differenza la fanno le persone… Vogliamo dare un segnale di vicinanza, specialmente in questo periodo difficile per tutti, ma anche per dare un po’ di serenità in queste prossime festività”.

“Stessa convinzione anche per la nostra partecipata a Praga, prima azienda di alimentari food italiana in Repubblica Ceca, che quest’anno festeggia il 30esimo anniversario e conta oltre 60 dipendenti”.

“Supportiamo le persone che ogni giorno si impegnano per il successo delle nostre aziende” il messaggio lanciato per questo sostegno ai propri lavoratori in vista del Natale.