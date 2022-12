Basket, Serie C Silver: Vado chiude il girone di andata con una sconfitta

Vado Ligure. Si chiude con una sconfitta contro Auxilium il girone d’andata della Pallacanestro Vado, al termine di una sfida molto equilibrata.

La partita inizia con i padroni di casa che non riescono a mettere in campo l’intensità richiesta dallo staff tecnico: soprattutto in difesa vengono concessi tiri troppo facili agli ospiti che non si fanno pregare nel mettere punti a referto con varie soluzioni.

Nel secondo periodo Vado prova ad aumentare i giri del motore e ricuce lo strappo con una maggiore aggressività, ma Auxilium, guidata da Kai Castello (17 punti consecutivi a cavallo dei 2 tempini per lui), rimane avanti di 3 punti all’intervallo lungo.

Al ritorno in campo i vadesi cercano di tenere alto il ritmo, riuscendo anche a mettere la testa avanti, ma i genovesi rispondono colpo su colpo, mettendo in campo vari tipi di difese e alla fine il divario è immutato rispetto all’inizio del quarto.

Nell’ultimo parziale, dopo una prima fase sempre equilibrata, i biancoblu provano lo strappo decisivo e vanno sul +10, ma i Pappagalli non ci stanno e lottano su tutti i palloni arrivando fino al – 4. La rimonta però termina qui.

“La prima metà di campionato si chiude con un record di 4-6, per Vado ci sono state buone prestazioni non coronate da vittorie, ma anche molte prestazioni insufficienti soprattutto nell’interpretare le diverse fasi degli incontri” commenta il vice coach La Rocca.

“Questo campionato ci serve per far fare esperienza ai ragazzi – afferma coach Saltarelli – Siamo soddisfatti di aver fatto giocare tanto tutti i giovani componenti del gruppo, speriamo che questa prima fase di campionato ci serva per essere più pronti e reattivi nel ritorno. In merito a questa partita, siamo arrivati con il roster molto rimaneggiato, mancavano: Rebasti, i Tridondani, Salomone, Micalizzi. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo, abbiamo iniziato con un ritmo troppo basso e siamo stati disattenti e non sempre compatti in difesa. Nella seconda fase della gara siamo migliorati, anche sul -10 non ci siamo demoralizzati ma le disattenzioni dei primi minuti sono stati letali”.

TABELLINI

VADO: Mbeledogu 7; Bertolotti (cap.) 6; Stankovic 9; Morando 5; Scarsi 5; Pellegrino; Migone 3; Serafini; Squeri 2; Giannone 3; Vujic 14; Fantino 10. All. Saltarelli Ass. La Rocca.

AUXILIUM: James; Pedemonte 9; Arena; Gigliotti n.e.; Ferrando 10; Costacurta 15; Grossi (cap.) 2; Valli; Godani 7; Castello 27; Rossi. All. Pezzi Ass. Allegretti.

Arbitri: Andreini e Kulyk.