Basket, il blackout del terzo quarto consegna la partita a Patti: Amatori Savona sconfitta in Sicilia

Savona. Amatori Savona torna a mani vuote dalla trasferta più lontana: il Palaserranò di Patti, il palazzetto che aveva visto l’esordio vincente della squadra ligure poco più di un anno fa in A2, è stato questa volta inespugnabile per le savonesi.

La partita parte su ritmi piuttosto bassi, con entrambe le squadre che segnano con il contagocce. La squadra di casa, ferma da due settimane a causa di un rinvio, sembra non avere il solito smalto offensivo, così Amatori Savona ne approfitta stringendo ancora di più le maglie in difesa. La fisicità delle siciliane rende però complicato raggiungere il ferro per Savona, che non ha percentuali troppo alte nemmeno al tiro dalla distanza: la somma di questi fattori spiega i soli 6 punti segnati nel primo quarto.

Decisamente meglio nel secondo parziale le ragazze di coach Dagliano, che giocano una frazione di gara ordinata e non si risparmiano sui palloni vaganti. I pochi punti di distacco che separano le due squadre a fine primo tempo, Patti li mette da parte nell’ultimo giro di lancette: si va al riposo sul 23-19.

Rientro in campo dagli spogliatoi shock per l’Amatori Savona che nel giro di tre minuti si ritrova sotto di una ventina di punti. Il livello di intensità della difesa delle messinesi tocca il picco massimo e con una serie di palle rubate, tiri liberi, triple e penetrazioni l’Alma Basket abbatte il fortino biancorosso. Le ragazze liguri si caricano di falli e si lasciano prendere dal nervosismo riuscendo a ritrovare lucidità solo nella fase finale del quarto.

Nell’ultimo periodo Savona ragiona molto di più, la palla gira ed arrivano numerosi punti grazie alle conclusioni da tre (con Vivalda, Paleari e Picasso). Patti, seppur senza strafare, gestisce bene il vantaggio e il tempo e chiude la gara. Risultato: 70-48.

Prossimo appuntamento con la Serie A2, sabato 10 novembre alle ore 15,30 al PalaPagnini di Savona per la sfida contro Selargius.

TABELLINO

ALMA BASKET PATTI 70 – AMATORI PALLACANESTRO SAVONA 48

10-6 (10-6), 23-19 (13-13), 52-30 (29-11), 70-48 (18-18)

Alma Basket Patti: De Giovanni ne, Botteghi 18, Francia 2, Moretti 16, Pilabere 15, Miccio 6, Bardarè 6, Armenti, Sciammetta 2, Sarni 5. All Buzzanca

Amatori Savona: Ceccardi 2, Vivalda 13, Poletti, Lo Re 2, Sansalone 2, Picasso 3, Paleari 12, Leonardini 2, Pobozy 4, Zanetti 8. All Dagliano. Ass Cacace.