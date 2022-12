Baseball, a Cairo Montenotte il Torneo Avis: 12 le squadre partecipanti

Cairo Montenotte. Domenica 4 dicembre si è svolta la 27° edizione del Torneo Avis, appuntamento classico che riprende quota dopo le edizioni ridotte degli ultimi due anni per le note esigenze sanitarie. Dodici le squadre coinvolte divise nelle due consuete categorie: esordienti e veterani

I padroni di casa del Baseball Cairo hanno partecipato con entrambe le categorie così come lo Skatch Boves e i Grizzlies Torino, ai nastri di partenza anche i Cubs Albisola, il Sanremo Baseball, le Alpi del Mare e, gradito ritorno, i CABS di Seveso.

Protagonista della manifestazione lo Skatch Boves che si aggiudica entrambi i titoli. Imbattuto nella categoria Veterani, si impone davanti ai padroni di casa che si classificano al secondo posto seguiti dalle ragazze dei Grizzlies Softball, dal Sanremo B.,dai CABS di Seveso e dai CUBS Albisole.

Nella categoria Esordienti, più equilibrata, i bovesani fanno proprio il torneo battendo le Alpi del Mare 10 a 9 dopo una gara avvincente, al terzo posto i Grizzlies To che vincono 9 a 8 a spese dei giovanissimi biancorossi che si fermano al quarto posto.

Gli Esordienti della Cairese

Per la Cairese battesimo assoluto nella competizione per Quattrocchi Matteo, Ferruccio Daniele, Veglia Nicolò, Ghione Leonardo, Olivieri Emanuele, Fasolato Samuele, completano la squadra Marzulli Edoardo, Picciotto Ettore. Battesimi anche nella Categoria Veterani per gli esordienti Palazzi Vijai e Flores Victor affiancati a Malatesta Francesco, Sechi Giulio, Aiace Tommaso, Pacenza Azzurra, Totraku Orgest, Beltrame Alessandro, Di Dio Pietro.

Giiìl Harbaaat dello Skacht Boves si è aggiudicato il premio MVP del torneo ed è stato votato quale miglior giocatore di tutta la competizione. In casa biancorossa sono stati premiati Flores Victor per la categoria veterani e Picciotto Ettore negli esordienti, mentre il premio “campione in Erba” è andato al giovane Ennio Inzaghi della formazione Lombarda CABS Seveso.

Alla premiazione erano presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore allo sport Marco Dogliotti e, in rappresentanza dell’Avis Cairo, il presidente Maurizio Regazzoni e il consigliere Silvia Ugolini.