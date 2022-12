Barcellona tra le mete più ambite dagli italiani anche in inverno

Barcellona è una delle città spagnole più amate dagli italiani. Al di là dell’estate, si tratta di una meta particolarmente ambita anche durante la stagione invernale, in quanto i prezzi sono decisamente più bassi e, inoltre, grazie al suo clima mediterraneo e alla sua posizione, in genere tale periodo non è caratterizzato né da piogge abbondanti né da temperature troppo basse.

Questa bellissima ciudad, quindi, può essere visitata sempre, basta indossare il giusto abbigliamento. Per organizzare una vacanza indimenticabile anche in prossimità del Natale e godere di un’atmosfera magica, allora, sarà sufficiente seguire alcuni, piccoli accorgimenti per quello che riguarda l’arrivo in città, gli spostamenti e tutti i luoghi da visitare.

Come raggiungere Barcellona e dove lasciare i bagagli

Barcellona può essere raggiunta dall’Italia con tutti i mezzi di trasporto, dalla macchina al treno come anche la neve e l’aereo. Ovviamente, quest’ultimo è il mezzo più diffuso in quanto il turista ha l’occasione non solo di usufruire di offerte low cost a prezzi super vantaggiosi, ma anche di arrivare in poche ore.

Nel caso in cui si giunga a destinazione con largo anticipo rispetto all’orario previsto per il check-in, il consiglio è quello di lasciare le valigie in custodia e iniziare a scoprire le bellezze della città catalana. A questo proposito, tra i migliori depositi bagagli di Barcellona spicca per esempio Bounce, che propone un servizio rapido, intuitivo e dai costi piuttosto competitivi.

Grazie alla piattaforma online è possibile individuare il deposito più vicino in pochi click, visualizzandolo anche sulla mappa, ed effettuare la prenotazione in qualsiasi momento. Inoltre, per ogni genere di esigenza sarà possibile avvalersi dell’assistenza clienti in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, così come consultare le recensioni indipendenti lasciate dai clienti per valutare la qualità del servizio.

Barcellona: bellezze artistiche e non solo

Al di là del mare che ha il suo fascino anche nel periodo invernale, in particolar modo si consiglia di raggiungere il quartiere “La Barceloneta” dove poter godersi una passeggiata sulla riva, il turista, anche se il suo soggiorno dura per pochi giorni, non può non visitare tutte le opere di Antoni Gaudì il quale, grazie alla sua genialità artistica, ha reso il capoluogo della Catalogna unico.

In merito a ciò, è doveroso rammentare la Sagrada Familia che, oltre a rappresentare uno dei tratti distintivi di Barcellona, è apprezzata e visitata da molti turisti provenienti da tutto il mondo. Non a caso, dal 2005 l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità la parte dell’edificio che è stato sottoposto ai lavori del famoso architetto e Casa Batlló, che viene considerata una delle sue opere più originali.

Tra l’altro, sempre di Gaudì vi sono altresì Park Güell, da cui poter ammirare un panorama mozzafiato della città, Casa Vicens e Casa Milà, meglio nota come La Pedrera visto che per la facciata e i balconi è stata utilizzata la pietra. Sempre gli amanti dell’arte, hanno l’occasione di visitare il museo di Picasso potendo in questo modo immergersi completamente nel Cubismo e apprendere a pieno questa corrente artistica.

Da ultimo, dopo aver percorso tutte le strade di Barcellona, i turisti possono raggiungere la via principale, La Rambla, e sedersi nei locali più storici, ad esempio il Bar Glaciar, il Caffé de l’Opera o la Pasticceria Antigua Casa Figueras.