Bando Cinema per la scuola, tra i vincitori l’istituto “Patetta” di Cairo Montenotte

Cairo M. L’educazione all’immagine arriva sui banchi di scuola: il cinema e l’audiovisivo fanno da oggi parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

“Il nostro istituto, con il progetto Noi e il ‘68, è tra i vincitori del bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” emanato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Direzione Generale per lo studente in attuazione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” annunciano dall’IIS cairese.

“L’introduzione di queste discipline all’interno dei percorsi formativi ha finalità ben precise: contrastare l’analfabetismo iconico, contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva comune e alla formazione di ambienti di apprendimento per competenze che pongano al centro gli studenti e le loro attuali esigenze culturali e formative, arrivare alla formazione di un pubblico consapevole, favorire la comprensione critica del presente e la capacità di dialogare con la rivoluzione digitale in atto”.

“Alla base di tali attività risulta centrale il processo di alfabetizzazione iconica nei suoi vari aspetti, le potenzialità dell’immagine come strumento di comunicazione culturale, storica e sociale”.

Il progetto si articola in diverse azioni volte alla realizzazione di materiale audiovisivo da utilizzare nel corso di attività didattiche, divulgative e di formazione, progettare – utilizzando i materiali risultanti dalla citata attività di ricerca – un’installazione multimediale, il cinema all’aperto.

Protagonisti delle attività saranno gli studenti e i docenti degli Istituti Secondari di primo e secondo grado della provincia di Savona attraverso attività di formazione, educazione culturale e coinvolgimento attivo nella ricerca storiografica.

“Fruitori dell’attività saranno la cittadinanza, grazie all’installazione multimediale progettata e la rassegna cinematografica, gli utenti web che potranno trovare nel portale dedicato al progetto il materiale audiovisivo integrato con modalità interattive, in un utile strumento di conoscenza delle tematiche fondamentali del ‘900”.