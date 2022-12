Bacigalupo, dalla prossima settimana stadio “aperto” per gli allenamenti

Savona. Si è svolta oggi la riunione tecnica tra il Comune e le società che hanno aderito alla manifestazione di interesse (Hp Savona In Line, Gruppo Pattinatori Savonesi, Savona Calcio e Veloce) per utilizzare lo stadio Bacigalupo per gli allenamenti.

Al centro dell’incontro di oggi orari e aspetti logistici. “Le condizioni dell’impianto richiederanno il rispetto di diverse prescrizioni, molte aree saranno interdette”, ha sottolineato l’assessore allo sport Francesco Rossello. E’ consentito l’accesso al campo e all’anello, non si può usufruire degli spogliatoi, andare nelle tribune e possono accedere solo i tesserati.

Gli allenamenti possono iniziare iniziare da subito. Le due società di pattinaggio useranno il campo già dalla prossima settimana. Per il calcio, invece, si dovrà sciogliere il nodo elettricità: l’attivazione dell’utenza è a cura di uno degli utilizzatori.

Mercoledì l’assessore e i tecnici del Comune faranno ancora un sopralluogo tecnico per l’eventuale attivazione dell’utenza elettrica.