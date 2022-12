Aveva in casa quasi 8 kg di marijuana, 6mila euro in contanti e materiale per il confezionamento: 62enne arrestato

Altare. Nella serata di sabato 3 dicembre i carabinieri di Altare hanno arrestato un sessantaduenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno ricevuto alcune chiamate dai passanti che segnalavano la presenza di un uomo visibilmente ubriaco che camminava in mezzo alla strada principale di Altare creando pericolo per se stesso e la circolazione. Così i carabinieri sono intervenuti e hanno riaccompagnato a casa l’uomo, già noto per episodi simili, e, avvertito un forte odore di marijuana, hanno deciso di ispezionare l’abitazione.

Così hanno rinvenuto numerosi sacchetti di plastica e in barattoli di vetro per alimenti, quasi 8 chilogrammi della sostanza stupefacente del tipo marijuana, bilancini di precisione, materiale per la coltivazione ed il confezionamento del narcotico, nonché circa 6mila euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività. Il narcotico sequestrato una volta sul mercato illecito avrebbe potuto rendere circa 15mila euro.

L’uomo è stato quindi subito arrestato e al termine delle formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’arresto del 62enne italiano conferma “l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al mantenimento del decoro urbano nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei vari comuni della provincia, nonché l’importanza per tutti i cittadini in caso di necessità, situazioni pericolose o sospette, reali o presunte, di non esitate a chiamare il ‘112”.