Autostrade, riduzione dei lavori nelle feste: ecco i cantieri che potrebbero creare disagi su A10 e A6

Autostrade. Fino a domenica 8 gennaio sono previsti alcuni cantieri sulle reti autostradali A10 e A6 che potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza. Non sono presenti invece chiusure di tratta. Ma andiamo al dettaglio.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– tra Niella Tanaro e Ceva dal km 79+900 al km 80+900, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di ripristino del viadotto Tanaro sud dal 24/11/2022 al 31/03/2023;

– tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 94+200, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Rivere e Zemola sud, dal 15/11/2022 al 31/03/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico sui viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 30/06/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per interventi di miglioramento sismico sul viadotto Moia, dal 28/11/2022 al 31/03/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione dei tirafondi sui viadotti Nanta, Bormida di Pallare sud e sottovia Bottazzo Mulino, dal 07/11/2022 al 31/01/2023;

– tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023 (1).

Direzione Torino

– tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023 (1).

(1) = configurazione di cantiere che prevederà dalle ore 12:00 di domenica 1° gennaio alle ore 12:00 di lunedì 2 gennaio e dalle ore 12:00 di sabato 7 gennaio alle ore 12:00 di lunedì 9 gennaio la rimozione dello scambio di carreggiata garantendo due corsie veicolari in direzione Torino e una corsia veicolare in direzione Savona.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

Di seguito i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Francia

– Tra Imperia ovest e Arma di Taggia, chiusura della corsia di marcia dalla prog. 119+160 alla prog. 120+880 via Francia, per sostituzione barriere lotto 10 dal 26/12/2022 al 09/01/2023