Autofiori, i cantieri ini A10 e A6 dal 5 all’11 dicembre

Liguria. Di seguito sono indicati i cantieri presenti dal 5 all’11 dicembre in A10 e in A6 che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Tronco A6 – Savona Torino

Direzione Savona

tra Niella Tanaro e Ceva dal km 79+900 al km 80+900, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di ripristino del viadotto Tanaro sud dal 24/11/2022 al 31/12/2022;

tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 94+200, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Rivere e Zemola sud, dal 15/11/2022 al 31/12/2022;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/12/2022;

tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per interventi di miglioramento sismico sul viadotto Moia, dal 28/11/2022 al 31/03/2023;

tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione dei tirafondi sui viadotti Nanta, Bormida di Pallare sud e sottovia Bottazzo Mulino, dal 07/11/2022 al 23/12/2022;

tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023 (1)

Direzione Torino

tra Savona ed Altare dal km 122+100 al km 120+800, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per lavori di rifacimento della pavimentazione nella galleria Dei Passeggi II dal 24/11/2022 al 07/12/2022;

tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023 (1);

(1) = configurazione di cantiere che prevederà dalle ore 11:00 di domenica 11 dicembre p.v. alle ore 08:00 di lunedì 12 dicembre p.v. la rimozione dello scambio di carreggiata garantendo due corsie veicolari in direzione Torino e una corsia veicolare in direzione Savona.

CHIUSURE DI TRATTA

Di seguito indichiamo le chiusure di tratta previste sul Tronco A6 (Torino/Savona) di nostra competenza.

Direzione Savona tratta Ceva – Millesimo in direzione sud dalle ore 21:00 del 05/12/22 ale ore 6:00 del 06/12/12, dalle ore 21:00 del 6/12/22 alle ore 6.00 del 07/12/22. Il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Ceva e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Millesimo, si consiglia di percorrere la SP 28 Bis.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Italia

Tra Spotorno e Savona, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal km 52+260 al km 49+375 dal 05/12/2022 al 07/12/2022

Tra Albenga e Borghetto S.S carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 76+305 al km 73+550 dal 05/12/2022 al 11/12/2022

Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 84+000 al km 80+840 chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza dal 05/12/2022 al 11/12/2022

Direzione Francia

Tra Savona e, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento della galleria Fornaci dal km 49+375 al km 52+260 dal 05/12/2022 al 07/12/2022

Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 73+550 al km 76+305 per adeguamento galleria Piccaro dal 05/12/2022 al 11/12/2022

CHIUSURE DI TRATTE O SVINCOLI



Nessuna chiusura