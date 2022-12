Auto vola giù da una scarpata a Cadibona, muore una donna

Quiliano. Per cause ancora da chiarire un’autovettura questa sera intorno alle 18 è volata giù da una scarpata a Cadibona, in via Fuscinasca. Una caduta di circa 60 metri che è risultata fatale per la donna, un’anziana sull’80ina d’anni, che era alla guida dell’utilitaria.

Partita la chiamata al 112, si sono subito mobilitati i soccorsi: sul luogo dell’incidente un’ambulanza della croce oro mare e l’automedica del 118. Oltre il personale medico e sanitario, anche i vigili del fuoco – una squadra di Cairo Montenotte e una di Savona – sono intervenuti per estrarre la donna dall’abitacolo, un’operazione delicata che ha richiesto circa un’ora di tempo. Ma per lei non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le informazioni apprese, l’auto sarebbe passata tra la fine del guard rail e un palo, fino a cadere in una scarpata di grande altezza. E’ stato compiuto un volo di circa 60 metri prima di raggiungere il suolo. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi e persone nell’incidente.

Presente anche la polizia locale per le indagini del caso.