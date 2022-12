Aurelia bis, altro che squilli di tromba: dopo anni di ritardi si completa finalmente un’opera che serve a poco

Savona. Gli squilli di tromba e le altisonanti dichiarazioni di molti (per tutti si possono ricordare quelle del presidente Toti) sul completamento dell’Aurelia bis meritano qualche considerazione, grazie all’aiuto dei precedenti e di un po’ di date.

Va subito ribadito, anche se le cronache sono precise, che si tratta “semplicemente” di completare con le opere accessorie i 5,1 chilometri di tracciato che vanno da corso Ricci a Savona a località Grana di Albisola Superiore. L’opera (gran parte in galleria) è finita da tempo, mancano l’asfalto, i guard rail e le strisce per terra, insomma, oltre come detto alle altre strutture accessorie.

Lo stop ai lavori arrivò nel dicembre del 2019: ci sono voluti dunque tre anni per ripartire. Ora ne saranno necessari altri tre (per l’esattezza 1090 giorni, ma vatti a fidare dell’Anas) per completare il tutto, visto che l’appalto – da cui gli squilli di tromba – è stato assegnato in questi giorni alla società Ici Costruzioni infrastrutture spa per un importo di 63,5 milioni di euro, al ribasso su una base d’asta di 92,2 milioni.

Dunque c’è poco da gioire, anche se si è cominciato a parlare del secondo lotto del progetto, quello che dovrebbe portare il tracciato a raggiungere il casello autostradale di Zinola. Il tratto da corso Ricci a Grana serve a poco. Vedremo il perché con l’aiuto dell’ingegnere Paolo Forzano, massimo esperto vivente di Aurelia bis come di altre infrastrutture della Liguria. Prima alcune, chiamiamole così, curiosità. Quando furono interrotti i lavori per il fallimento di una delle società coinvolte, IVG propose, sentito il parere di persone competenti, il commissariamento dell’opera come strada più celere, forse l’unica, per completarla.

Si ricorda l’intervento di Paola De Micheli (Pd), allora ministra delle Infrastrutture, la quale disse (novembre 2020), secondo quanto riferito da uno dei massimi esponenti del suo partito, Roberto Arboscello, che un commissario non sarebbe servito a nulla. E infatti a questo ruolo (per il tratto savonese ma anche per gli altri tracciati di Aurelia bis previsti in Liguria) è stato nominato il 5 agosto 2021 l’ing. Matteo Castiglioni: un commissario è stato ritenuto indispensabile per completare l’opera. Ci sarebbe anche da annotare che Castiglioni è dell’Anas e in casi simili sarebbe buona norma che il controllore non fosse anche il controllato.

Vediamo finalmente le considerazioni dell’ingegnere Paolo Forzano. “Il tratto da completare – inizia – dispone di un solo casello intermedio, quello in località Miramare, che può essere utilizzato solo da chi proviene da corso Ricci”.

L’Aurelia bis può servire a chi raggiunge Savona da direzione Varazze, anche se forse in pochi andranno fino a Grana per finire in corso Ricci, e magari a chi esce dall’autostrada ad Albissola. “Ma l’Aurelia bis non risolve certo il traffico dei mezzi pesanti del porto, che devono sempre percorrere corso Mazzini – conclude Forzano -, mentre può essere utilizzata dalle auto che arrivano dalla Valbormida e possono entrare sull’Aurelia bis in corso Ricci. Anche l’ospedale non può trarne grande giovamento”.

C’è da chiedersi inoltre quale sarà lo stato delle gallerie dopo uno stop così lungo perché la natura, ad esempio con eventuali infiltrazioni, fa il suo corso.

Siamo di nuovo alle considerazioni su quanto (poco) contino Savona e la sua provincia, altro che squilli di tromba. Grazie al Pd (di nuovo loro!) i nostri porti di Savona e Vado Ligure sono passati sotto Genova, è possibile che presto la nostra Asl grazie al centrodestra (un po’ di par condicio non guasta) finirà per essere unificata sotto Imperia. Come ha recentemente sottolineato Giampiero Storti, presidente del Comitato Amici del San Paolo, ci toglieranno magari anche questura e prefettura. Insomma, a Natale dovremmo essere tutti più buoni, ma un po’ di verità non guasta. Riponiamo intanto le trombe, perché non è il momento degli squilli.