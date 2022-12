Atti di vandalismo ad Albenga: imbrattate le targhe donate da Zonta Alassio-Albenga e Rotary Club

Albenga. Nuova segnalazione di atti di vandalismo e inciviltà. Questa volta arriva da Albenga. E a denunciare la situazione è stato un cittadino, Panfilo Greghini.

A essere presi di mira, in questo caso, non sono stati solo i palazzi del centro bensì le targhe apposte in città da associazioni come Zonta club Alassio-Albenga e Rotary.

Per iniziativa dello stesso Zonta, ad esempio, nel 2018 erano state apposte diverse targhe, una per ogni panchina, per ricordare le figure di donne che hanno rivestito ruoli importanti dal punto di vista sociale o nella lotta per la parità di genere.

E anche queste targhe sono finite nel mirino della cosiddetta imbrattatrice seriale (sarebbe una donna), che non le ha “risparmiate” così come altri componenti di arredo e monumenti ingauni.

Amaro il commento di Barbara Montagna, presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga: “Purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto per quello che fanno gli altri. Noi, a fin di bene, aiutiamo le persone. Spero che lo spirito natalizio aiuti queste persone ad essere migliori”.