Atletica Val Lerrone, podio con Cusato e Bonora al “Cross di Natale” Fidal a San Colombano

San Colombano. Trasferta nel genovese, prima campestre invernale e primi podi per l’Atletica Val Lerrone che nel fine settimana ha partecipato alla prima edizione del “Cross di Natale”, organizzato all’Atletica Levante ASD, in collaborazione con la USD Calvarese Atletica e FIDAL Liguria, che si è svolto a Certenoli in località Calvari a San Colombano.

Soddisfazioni per Elena Cusato che ha conquistato il terzo posto nella categoria Allieve. Oro per Marina Bonora nella categoria SF55. Il dirigente Nicolò Reghin, allenato dai tecnici della Val Lerrone, è primo nella categoria Promesse con i colori dell’Atletica Arcobaleno.

Buono l’esordio assoluto nel cross per i fratelli Leonardo Galletto (cat ragazzi) e Lorenzo Galletto (cat cadetti).

Sul bellissimo percorso hanno corso anche Adriano Cusato e Andrea Verna. Alla manifestazione era presente il presidente regionale Fidal Liguria Carlo Rosiello.

Sul fronte CSI, l’Atletica Val Lerrone è oro ad Arnasco nella 3° prova di Corsa campestre Regionale del circuito del Centro Sportivo Italiano con Loredana Fausone nella categoria Veterani A F.