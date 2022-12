Atletica, allo stadio Olmo Ferro di Celle la fase distrettuale dei Campionati studenteschi

Celle Ligure. Si è svolta presso il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure la fase distrettuale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera dedicata alla Corsa Campestre, cui hanno preso parte alunni ed alunne dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze e Celle Ligure.

La giornata è stata organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Celle Ligure con il supporto di tecnici e dirigenti del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Varazze. Circa 80 gli studenti in gara nelle 4 categorie previste.

Tra le ragazze vittoria allo sprint per Annaviola Bruzzone (Varazze) in 4.29.5 su Irene La Torre (Varazze). Terza piazza per la cellese Anita Giusto.

Nella categoria ragazzi tripletta varazzina con vittoria per Giacomo Fiorito (3.58.9) su Emanuele Rapallo (4.01.4) e Stefano Canepa (4.02.1).

La gara riservata alle cadette ha visto prevalere con buon margine Giorgia Bongiovanni che ha chiuso in 5.36.6. Anche in questo ambito argento e bronzo completano l’affermazione varazzina, con Maria Teresa Del Gobbo al 2° posto e Letizia Fiorita al 3°.

Tra i cadetti dominio incontrastato per l’alfiere varazzino Andrea Biale che ha completato il percorso in 6.02.4. Argento al cellese Simone Andreazza che ha prevalso su Andrea Moretti (Celle) nello sprint conclusivo (QUI tutti i risultati).