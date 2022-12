Assoutenti Liguria premia il CoReCom e il consiglio regionale

Liguria. Assoutenti Liguria premia il CoReCom e il presidente del consiglio regionale ligure Gianmarco Medusei.

In occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’associazione, oggi pomeriggio il presidente Furio Truzzi ha conferito una medaglia celebrativa al Comitato Regionale delle Comunicazioni della Liguria. Ritirerà il riconoscimento, in rappresentanza di tutto il Comitato, l’avvocato Leda Rita Corrado. La cerimonia si è svolta nella Sala del Minor Consiglio, a Palazzo Ducale, a Genova.

Il presidente di Assoutenti Liguria, Furio Truzzi, in occasione del ventennale dell’Associazione, ha conferito la medaglia commemorativa al presidente del Consiglio regionale. Gianmarco Medusei, e all’Assemblea legislativa, per l’attività svolta a favore dei consumatori e degli utenti liguri. A rappresentare il Consiglio regionale anche il vicepresidente Armando Sanna ed il consigliere Luca Garibaldi.

“Un riconoscimento che ripaga tutto l’impegno profuso in questi anni a tutela di consumatori e utenti della nostra Regione”, ha detto Medusei al momento della premiazione.

“Non è facile tutelare i consumatori in questo momento particolarmente complesso: l’inflazione pesa come un macigno sulle tasche delle famiglie, alle prese con un fortissimo rincaro dell’energia elettrica e del gas, – ha detto Medusei – Il Consiglio cerca di fare tutto il possibile. Proprio ieri abbiamo varato la manovra economica che prevede aiuti per le famiglie, per quanto riguarda il rincaro energia e vuole ridurre nel contempo la pressione fiscale, soprattutto per le fasce più deboli. Si prevede inoltre l’esenzione del bollo auto per tre anni per auto ibride ed elettriche, immatricolate nel 2023. Prevista anche l’esenzione Irap per alcune tipologie di nuove imprese “

Ha concluso il presidente: ”Ricevere questo premio in situazione come quella attuale, rappresenta per me motivo di orgoglio, che condivido con la cittadinanza che ho l’onore di rappresentare, e di voglia di proseguire un percorso politico che vada incontro a famiglie e imprese”.