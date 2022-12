Assegnati lavori completamento Aurelia Bis Savona, i sindacati: “Contributo decisivo al rilancio dell’economia”

Savona. “Apprendiamo con grande soddisfazione dagli organi di stampa l‘aggiudicazione da parte di Anas all’impresa ICI costruzioni spa che porterà a completamento la strategica opera dell’Aurelia di Ponente. Dopo anni di immobilismo, l’ultimazione di questa opera infrastrutturale contribuirà ad alleggerire il traffico veicolare cittadino e segnerà un contributo decisivo per il rilancio dell’economia portuale e industriale della nostra città”. Lo hanno detto il segretario provinciale Cgil Andrea Pasa e il segretario Fillea Cgil Savona e Liguria Federico Pezzoli.

“Notevoli saranno le ricadute occupazionali per i lavoratori del settore delle costruzioni – proseguono -. Ci attiveremo da subito con la stazione appaltante e con l’impresa aggiudicataria per svolgere la contrattazione d’anticipo”.

E concludono: “Manca ancora molto al territorio savonese in tema di infrastrutture per rendere competitiva la nostra provincia, ad iniziare da ciò che regione Liguria e Autorità portuale non hanno inserito all’interno del PRIMT piano regionale delle infrastrutture, continueremo ad insistere insieme alle istituzioni locali e mobilitarci perché regione Liguria inserisca quanto dovuto al territorio”.

Fa eco Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: “La notizia riguardante la Variante dell’Aurelia di Savona è sicuramente positiva, adesso ci metteremo subito al lavoro per chiedere un incontro all’azienda per applicare la clausola sociale: quest’opera deve rappresentare un’occasione di lavoro per tutto il territorio savonese e ligure offrendo un’opportunità agli edili disoccupati della zona”.