Argentina-Francia, Messi vs Mbappè e molto altro: è il giorno della finale di Coppa del Mondo 2022

Mondo. Domenica 18 dicembre, ore 16. Tutti gli occhi del mondo, o quasi, saranno incollati agli schermi per l’atto finale del Campionato del Mondo di Calcio di Qatar 2022.

A sfidarsi sul terreno di gioco saranno Argentina e Francia, con i fenomeni Leo Messi e Kylian Mbappè pronti a duellare per il titolo di campione del mondo e, con tutta probabilità, di miglior giocatore del torneo: entrambi, per ora, capocannonieri con 5 gol; 3 gli assist per il 10 argentino e 2 per il francese.

La sfida si giocherò al Lusail Stadium, mentre ieri si è disputata la cosiddetta “finalina”: ha trionfato la Croazia, terza qualificata, sul Marocco, che ha comunque fatto la storia, prima squadra africana a centrare un comunque prestigioso quarto posto.

L’Argentina arriva a questa finale dopo aver superato il girone C, con Polonia, Messimo e Arabia Saudita e aver eliminato Australia (ottavi di finale), l’Olanda (quarti di finale) e la Croazia (semifinale).

La Francia, invece, è risultata prima classificata nel girone D, con Australia, Tunisia e Danimarca e ha poi eliminato Polonia (ottavi di finale), Inghilterra (quarti di finale) e Marocco (semifinale).

Si scaldano i motori dunque per l’appuntamento clou della competizione che incoronerà la nuova nazione campione del Mondo, mentre nei due paesi sono già state organizzate le rispettive feste. Ma a gioire, ovviamente, sarà solo uno: Messi o Mbappè?