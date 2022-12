Arci Liguria, Stefano Kovac è il nuovo presidente regionale

Liguria. Oggi sabato 17 dicembre si è riunito il consiglio regionale di Arci Liguria che, dopo aver preso atto delle dimissioni di Walter Massa (recentemente nominato presidente di Arci nazionale) ha eletto all’unanimità Stefano Kovac come nuovo presidente regionale.

Kovac, genovese, ha iniziato a occuparsi di pacifismo, solidarietà internazionale e migranti negli anni ’80. Attivista dell’Arci dal ’92, ha lavorato a lungo come operatore umanitario in situazioni di conflitto. È stato tra gli organizzatori del Genoa Sociale Forum e del Firenze Social Forum. Dal 2014 è stato presidente di Arci Genova e dal 2017 è portavoce del Forum del Terzo Settore di Genova.

Il consiglio ha anche nominato Stefania Novelli vice presidente.

Novelli, nata a La Spezia, è avvocata e madre di due bambini, Ines e Davide. Militante Arci da dieci anni prima come responsabile delle basi associative del Comitato Spezzino e poi, dal 2018, Presidente del Comitato Territoriale Arci La Spezia.

“Dobbiamo continuare a curare la socialità – ha detto Kovac durante il consiglio – ce n’è sempre più bisogno in una società sempre più in disgregazione. C’è un grande lavoro da fare perché proprio i soggetti che promuovono la socialità sul territorio sono costantemente messi in difficoltà dalla crisi, dagli aumenti delle bollette e dall’abnorme incremento della burocrazia. La cura della socialità sarà la nostra priorità”.