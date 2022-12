Appartamento a fuoco, due intossicati: uno si è ferito gravemente gettandosi da una finestra

Albisola Superiore. Paura ad Albisola Superiore, dove nelle prime ore della mattina è divampato un incendio in un appartamento.

È successo in via della Pace e il bilancio finale del rogo, le cui cause sono ancora in via di accertamento, è di due intossicati, entrambi di origine stranieria, uno dei quali ferito anche in modo grave.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 5 e a rimanere coinvolti sono stati un 26enne, che ha riportato lesioni più lievi, ed è stato trasportato comunque in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, e un 40enne, che ha cercato la fuga lanciandosi da una finestra.

L’appartamento è situato al primo piano, ma con un’altezza considerevole: il volo è stato di almeno 6-7 metri. Numerosi i traumi riportati con trasporto d’urgenza presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto tempestivo l’intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco, con una squadra da Varazze, due ambulanze, della croce verde di Albisola e della croce oro mare di Albissola, e l’automedica del 118.

Per fortuna, l’incendio è già stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’appartamento.