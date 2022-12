Andora, torna il presepe vivente di Duomo

Andora. Il 6 gennaio 2023 torna, dopo una pausa causata dalla pandemia, il “Presepe vivente” di località Duomo ad Andora, organizzato dall’Associazione Andora Più e dalle parrocchie di San Pietro e San Giovanni.

Le vie, le cantine e i gumbi del caratteristico Borgo di Duomo del 1200, arroccato fra gli uliveti, saranno animati da decine di figuranti in costume. Alle 14 del 6 gennaio i partecipanti si riuniranno nella parrocchia di San Pietro per la celebrazione della Santa Messa. Da qui partirà il corteo verso località Duomo, dove alle 15 avrà inizio la manifestazione, ad ingresso libero, all’interno della quale sarà possibile scambiare il “Duomino”, moneta forgiata appositamente per l’occasione.

Oltre alla Santa Natività saranno rievocati gli antichi mestieri come il cestaio, che creerà le sue lavorazioni dal vivo, il fabbro, il calzolaio, il mercante di stoffe, l’arrotino, il taglialegna, la ricamatrice. Lungo l’erta di Duomo, il pubblico sarà intrattenuto dai personaggi del gabelliere e del mercante di schiave interpretati dalla Compagnia Mutuo Soccorso di Imperia Oneglia. Borgata Duomo, sorvegliata dai centurioni, proporrà anche spazi di ristoro, a offerta libera; i cacciatori, le contadine, i pescatori, i pastori, i locandieri e il vinaio proporranno diverse pietanze e bevande, che potranno essere gustate, lungo il caratteristico percorso.

Non mancherà uno spazio di svago per adulti e bambini con i giochi dell’Anno Zero, che saranno a disposizione anche dei visitatori. Le maestre impartiranno lezioni ai bambini nell’antica scuola allestita in una cantina ai piedi del borgo.

La giornata, che verrà allietata dal suono delle zampogne, terminerà con l’arrivo dei Re Magi. Al culmine del percorso sarà possibile visitare la suggestiva Cappella di Maria Bambina.