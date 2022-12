Andora, iniziata la sostituzione dei giochi nei parchi per bambini

Andora. E’ iniziata l’operazione di sostituzione dei giochi danneggiati nei parchi di Andora. Su incarico dell’amministrazione Demichelis, i tecnici comunali hanno effettuato negli scorsi mesi dei sopralluoghi in tutte le aree gioco pubbliche al fine di individuare le attrezzature da implementare, sostituire o mandare in manutenzione. Si tratta del terzo intervento, sulle aree destinate ai più piccoli. A breve sarà inaugurata un’altra area dedicata ai bambini.

“I giochi danneggiati saranno sostituiti con nuovi – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Il censimento ha permesso di individuare le criticità in tutte le aree, programmare la sostituzione con nuovi giochi o, in molti casi, solo l’acquisto dei pezzi necessari al rinnovo. Alcuni giochi sono stati smontati e sono in manutenzione ad opera degli operai comunali che ringrazio perché con la loro competenza permettono notevoli risparmi di spesa. Come già successo con il parco Natura, dove è stata installata la carrucola che tanto successo sta avendo, le attrezzature più grandi saranno oggetto di una successivo intervento più articolato, con una progettazione nuova per quelle strutture che sarà necessario rimuovere e sostituire.”

A breve sarà aperto avranno anche un nuovo parco giochi.

“E’ in corso di realizzazione in via Cavour – spiega il sindaco Mauro Demichelis – E’ un’opera a costo zero per il comune perché realizzato come onere a scomputo. Si prevede l’apertura per l’inizio del nuovo anno. Nella stessa zona, sorgerà anche uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe”.

Nel 2022 le attività nei parchi giochi di Andora sono state particolarmente valorizzate. Ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, il parco delle Farfalle, ospita un Isola dello sport, con attività le sportive promosse nell’ambito del progetto Urban Sport Activity e Weekend, promosso da Comune di Andora e da “Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. Sempre in via Cavour, è stato inaugurato un parco calisthenics che sta avendo molto successo.

“In tempi molto brevi abbiamo allestito un’area verde pubblica con attrezzature che offrono un percorso tecnico completo e adatto a tutti – conferma il consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta – Sono molti i gruppi di sportivi che vi programmano sedute di allenamento così come accade nel Parco Natura che è stato ampliato proprio per offrire migliori possibilità di allenamento. Naturalmente i parchi sono aperti a tutti e gli attrezzi sono ideali anche per i meno esperti”