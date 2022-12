Anche quest’anno sarà “Natale per tutti” con la Comunità di Sant’Egidio

Savona. Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio organizza l’iniziativa “Natale per tutti” con il tradizionale pranzo per le persone bisognose. “Anche in questo periodo, turbato da una guerra che non vuole cessare, non vogliamo dimenticarci di tanti che sono in difficoltà, uomini, donne e bambini che abbiamo incontrato con fedeltà tutto l’anno, per fare festa insieme nel giorno in cui si avverte di più la mancanza di affetto e della famiglia che vive lontana”, dichiarano i membri.

È possibile aiutare l’associazione nell’iniziativa effettuando una donzione con bonifico all’IBAN IT53L0503410100000000001306, specificando nella causale Savona – Pranzo di Natale 2022, dando la propria disponibilità a partecipare alla preparazione, all’allestimento e alle realizzazione del pranzo nei giorni precedenti e il giorno stesso, portando un regalo od offrendo una quota per acquistarlo.

La Comunità raccoglie solo prodotti nuovi: calze, berretti, guanti, sciarpe, creme viso e mani, deodoranti, bagnoschiuma, shampoo (in confezioni piccole); cioccolato, dolciumi, caramelle; generi alimentari a lunga conservazione (latte, pasta, passata, biscotti, etc.) e freschi, purché confezionati (es. pasta fresca); abbigliamento intimo, zainetti, sacchi a pelo, bigiotteria, torce, pile.

La raccolta e preparazione dei pacchetti regalo si effettuerà sabato 10 e domenica 11, venerdì 16 e domenica 18, lunedì 19 e sabato 24 dicembre dalle ore 16 alle 18 nei locali della Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti 2, nell’Oltreletimbro. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail santegidiosavona@gmail.com, inviare un messaggio WhatsApp alla responsabile Natasha De Rosso al numero 3391207335 oppure consultare il profilo Telegram @santegidiosavona.