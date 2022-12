Amministrative Ceriale, vicesindaco Giordano: “Dalla nostra parte c’è passione e competenza”

Ceriale. “Sono d’accordo con quanto dice il rappresentante di Fratelli d’Italia di Ceriale riguardo alle elezioni amministrative del comune di Ceriale… difatti nella mia lista abbiamo oltre le mie competenze amministrative, i fatti lo dimostrano con decine e decine di lavori pubblici realizzati, e presto partirà anche il marciapiede di via Romana” replica così il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano in merito alle dichiarazioni di Marabello (FdI) sulle amministrative del 2023.

“Abbiamo anche altre professionalità come avvocati e manager oltre ad avere una grande figura per i servizi sociali, senza dimenticare un altra personalità per quanto riguarda le manifestazioni, già stata presidente di varie associazioni dello spettacolo, proseguendo con un altra importante candidatura nel settore delle comunicazioni – aggiunge Giordano -. Chi meglio di noi potrebbe vantare simili professionalità? E meglio ancora tale passione per la cosa pubblica?”.

“Sicuramente in parte sono d’accordo con l’articolo uscito oggi da Fratelli d’Italia che probabilmente fa una feroce arbitraria critica alla terza probabile lista, perché secondo me saranno tre liste, tutti con elementi validi, non bisogna svalutare nessuno, sono tutte brave persone che dimostrano di avere a cuore Ceriale”.

“Con una piccola differenza, dalla nostra parte c’è la passione, la competenza e l’entusiasmo che altri non hanno. Senza passione non si governa, ci vogliono fatti, come io e i miei abbiamo sempre fatto. Sarà il giudizio dei cerialesi a decidere e la gente vede lungo” conclude Giordano.