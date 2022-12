Amatori Nuoto Savona, buona la prima!

Genova. Si è svolta nei giorni 19 e 20 novembre, presso la Piscina Sciorba di Genova, prima prova regionale di categoria.

Per l’Amatori Nuoto Savona, hanno partecipato 23 atleti delle diverse categorie da Ragazzi e Ragazze, Juniores e Cadetti, allenati da Andrea Quartararo e Marco Gaggero.

Soddisfacenti i risultati ottenuti, con tempi migliorati quasi per la totalità delle prestazioni, frutto di tanto impegno e costanza durante gli allenamenti.

Buoni ed incoraggianti inizi di stagione per le ragazze Altieri Giorgia, Bruzzone Giulia, Pelle Giorgia, Schiappacasse Lidia e Nani Ludovica.

Per i Ragazzi in evidenza la novità De Angelo Alessio e le conferme di Briano Pietro, Ulivo Simone, Santoro Davide, Ghiglino Matteo e Salvaterra Luca tutti ben sotto i tempi d’iscrizione ed ancora Allegretti Matteo, D’Onofrio Michelangelo, Filetti Elia e Gasco Gabriele nei ragazzi fanno vedere buoni progressi.

Mastrasso Beatrice non ancora al suo livello per le gare più dure, migliora nelle veloci e fa ben sperare per la stagione appena iniziata. Ottimo inizio per Gemme Benedetta che nei 400, 800 e 1500 stile libero esprime tutto il suo potenziale abbattendo i suoi personali.

Nei primi posti, in cima alle classifiche regionali nelle proprie categorie Bocchio Simone al secondo posto nei 400 misti mentre nei 200 dorso arriva ad un quarto posto assoluti; davanti a lui nei 200 dorso Carlo Ciarlo al suo rientro dopo un lungo stop. Sempre Ciarlo nei 100 dorso migliora il suo personale di 2 secondi portandosi dietro al sesto posto assoluti.

Nei ragazzi 2008 il promettente Marocchi Davide nei 200 stile si porta al primo posto regionale e negli 800 stile libero al secondo posto. Nella categoria Juniores, centra il tempo per la partecipazione ai Criteria giovanili nazionali nei 50 rana Vulpetti Letizia piazzandosi in questa fase al primo posto nella graduatoria regionale e sfiorando anche nei 100 rana la qualificazione.

Infine uno strepitoso Francesco Costa nei 200 rana Cadetti con un 2:16.28 conquista l’ingresso ai Criteria ad un soffio dalla qualificazione Assoluti e in ottima forma piazza un primo posto nei 200 misti ed un secondo posto nei 100 rana.

Quindi un ottimo lavoro di tutto il team che quest’anno si avvale della collaborazione di Marco Gaggero che affianca Quartararo negli allenamenti, Anna Frumento che segue la parte a terra e la campionessa Erica Musso che con la sua esperienza coglie gli aspetti motivazionali e tecnici di tutto il gruppo.