Allarme bocconi avvelenati a Quiliano: esche dietro il palazzetto dello sport

Quiliano. Allarme bocconi avvelenati a Quiliano: questa mattina le esche sono state trovate nell’area verde dietro il palazzetto dello sport.

Ad accorgersene il proprietario di un cane che ha subito avvertito amici e conoscenti della zona e contattato le forze dell’ordine per rimuovere tutte i bocconi avvelenati.

Non il primo episodio di questi giorni, la scorsa settimana infatti lo spiacevole ritrovamento anche nei giardini del Prolungamento a Savona. Una pratica quindi sempre più diffusa, che sta preoccupando non poco i proprietari dei cani.

In questa ottica, preziosa può essere l’app gratuita “Bocconi Avvelenati”, realizzata dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per la medicina veterinaria forense, in collaborazione con la rete nazionale degli Istituti Zooprofilattici. Direttamente dallo smartphone, infatti, i cittadini possono segnalare il ritrovamento di materiale sospetto potenzialmente nocivo (esche avvelante) e visualizzare sulle mappe interattive gli altri ritrovamenti sul territorio.