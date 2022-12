Allarme a Carcare, baracca in fiamme vicino alla provinciale

Carcare. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco dell’incendio divampato oggi pomeriggio in una baracca vicino alla strada provinciale che collega Carcare a Vispa.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando le fiamme hanno sprigionato un denso fumo che è stato subito avvertito dalle abitazioni più vicine e dagli automobilisti in transito sul tratto viario. La struttura in legno è stata rapidamente avvolta dal rogo, andando distrutta.

Secondo quanto appreso, non si sarebbero persone rimaste ferite o intossicate, nessuna casa evacuata, così come regolare la viabilità.

Grazie al rapido intervento dei pompieri l’incendio è stato contenuto prima di ulteriori danni, anche per la zona boschiva circostante. Una volta domato il rogo, si dovrà operare per la necessaria bonifica e messa in sicurezza, oltre ad individuare le cause che hanno provocato le fiamme, che si sono alzate improvvisamente destando allarme e preoccupazione.

La situazione sta tornando alla normalità.