Savona. Grande festa, alla piscina Zanelli di Savona con le campionesse ed i campioni di Rari Nantes Savona.

La società sportiva savonese e BPer Banca hanno voluto regalare alla città e a tutti i tifosi un momento “a tu per tu” con tutti i loro campioni in vista delle festività natalizie. Un grande evento aperto alla città in cui sono stati protagonisti con le loro esibizioni le campionesse italiane del nuoto sincronizzato e i campioni della prima squadra di pallanuoto.

Un pomeriggio di sport ma anche di divertimento con lo spettacolo del comico Enrique Balbontin.

Alla festa hanno partecipato, oltre ai tesserati, anche il sindaco Marco Russo e le autorità locali, il direttore territoriale Liguria di BPER Banca Luigi Zanti, il presidente della Rari Nantes Savona Daniele Polti ed il vice presidente e direttore sportivo Giuseppe Gervasio.

BPER Banca ha di recente assorbito Banca Carige con l’impegno di proseguire la sua funzione di banca di riferimento per il territorio savonese continuando ad essere vicina e a sostenere famiglie e imprese. Ne è un esempio concreto il rinnovo della partnership con la Rari Nantes, che assume la nuova denominazione BPER Rari Nantes Savona, con la quale viene organizzato questo evento che unisce sport e spettacolo, per augurare Buon Natale a tutti i savonesi e per promuovere al tempo stesso i valori che l’attività sportiva porta con sé.