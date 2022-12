Alla gara campestre dell’Istituto Comprensivo Val Varatella più di 40 gli alunni partecipanti

Borghetto. Nel soleggiato pomeriggio di venerdì 2 dicembre si è svolta la gara campestre dell’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito. Grande partecipazione da parte degli alunni dei plessi di Borghetto e Toirano che si sono affrontati in un percorso di resistenza di 1200m nella bellissima cornice del campo di atletica di Boissano.

La gara, corsa in parte sulla pista e in parte su terreno erboso, ha visto affrontarsi le categorie ragazzi con gli studenti delle classi prime e la categoria cadetti con alunni delle classi seconde e terze.

Ottimi i risultai degli alunni Saglibene Agnese, Rilla Alessando, Casamassima Marco e Bonino Leonardo nella categoria ragazzi; mentre tra gli alunni più grandi si sono distinti Masiero Filippo, Enrico Gabriele e Ingrao Andrea per i maschi e Giordanengo Gaia, Opizzo Sara e Boccone Rita per le femmine.

L’evento ha visto la partecipazione di più di 40 alunni che con coraggio hanno affrontato la fatica di una corsa di resistenza. L’assistenza medica è stata garantita dai volontari della PA Croce di Malta, mentre l’organizzazione e la supervisione dell’attività è stata gestita da Roberto Capezio e Giulio Chirico, insegnanti di educazione motoria della scuola secondaria di primo grado: “A nome dell’intero istituto ringraziamo per la preziosa collaborazione lo staff dell’ASD Atletica Arcobaleno”, dicono.

Ma non solo corsa campestre quest’anno per la scuola dei tre comuni (Borghetto, Toirano, Ceriale): gli alunni saranno coinvolti nei Campionati Studenteschi durante tutto l’anno e dovranno cimentarsi con l’atletica leggera, il badminton e la pallavolo. Sono attivi infatti nella scuola i laboratori pomeridiani e il gruppo sportivo che daranno la possibilità agli alunni di praticare gratuitamente l’attività sportiva anche in orario exstrascolastico.

Da quest’anno per la prima volta l’Istituto Comprensivo partecipa anche al progetto Scuola Attiva Junior, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il CONI: grazie alla collaborazione con gli enti sportivi del territorio agli studenti verrà data la possibilità di conoscere e sperimentare anche il basket e la motonautica.

Infine, già attiva dallo scorso anno la collaborazione con il Tennis Club “Gli ulivi “ di Toirano che -grazie al progetto “Racchette in Classe” promosso dalla FIT – permetterà agli alunni di sperimentare il tennis calcando i campi in terra rossa messi a disposizione e seguiti nelle attività da istruttori qualificati.