Albisola dà via al Natale “accendendo” il ponte medievale

Ad Albisola Superiore si accende il Natale 2022. Un cartellone ricco di appuntamenti fortemente voluto dall’assessorato alla cultura animerà la cittadina sin dai primi giorni di dicembre.

Si inizia domani venerdì 2, alle ore 17, nel centro storico di Superiore, con l’evento “Albisola illumina la cultura”, con l’accensione delle luci sul ponte medievale. Un appuntamento che ormai apre le festività, avviato dall’assessore Poggi sin dal primo anno di insediamento, perfetto esempio della magia del Natale per tutte le età.

“L’idea che sta alla base del progetto – spiega Simona Poggi – è quella di valorizzare un luogo suggestivo che caratterizza il territorio albisolese e il centro storico. Il simbolo medievale del nostro borgo si colora, anche quest’anno, per creare un ponte che unisce la cultura ai cittadini, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, l’innovazione e l’intrattenimento”.

Per l’occassione verrà anche inaugurato il presepe realizzato da Guido Canepa e da alcuni cittadini in via della Rovere e le figure a grandezza naturale, sapientemente realizzate dai volontari dell’Associazione CTC Il Castellaro.

Dalle ore 17 ci sarà anche un momento dedicato ai bambini, con la partecipazione di Babbo Natale.