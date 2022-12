Albenga. Viviano Rolando, una vita per il calcio: “Presidente? No, chiamatemi Vivi”

Albenga. L’ambiente calcistico albenganese è da sempre che al suo interno comprende personaggi d’esperienza nella zona. In fondo ad Albenga è innegabile che si respiri aria di calcio soltanto avvicinandosi nei pressi dell’impianto di Viale Olimpia.

Quest’anno uno di questi è il nuovo presidente onorario, Viviano Rolando, un uomo nato nel 1946 e che ha vissuto il campo da quando aveva 7 anni. Giocatore, allenatore, direttore sportivo e, come novità dell’ultima settimana, nominato presidente onorario da Simone Marinelli.

Il suo percorso non parte da così tanto distante dallo stadio Annibale Riva..

Sono stato alla San Filippo Neri dagli 8 fino ai 18 anni. Tanto divertimento, apprendimento e, come una ciliegina sulla torta, diversi tornei giovanili vinti. Poi sono stato un anno alla De Martino di Albenga e, successivamente, ho trascorso sette lunghe stagioni al Ceriale. Ma a 29 anni ho subito un infortunio alla caviglia. Non essendoci tutte le persone qualificate di adesso, il trattamento di queste situazioni molto spesso non era sufficiente per poter recuperare del tutto, in special modo in tempi brevi. Allora ho deciso di appendere gli scarpini al chiodo, uscendo dal calcio per una stagione. Ero un numero 10 come Costantini, dotato di una buona tecnica.

Poi la nuova possibilità di rientrare nel settore come allenatore

Con l’Arnasco, squadra del paesino dove risiedo tutt’ora, abbiamo formazione di una rosa che vincerà la Terza Categoria. Dopodiché è arrivata la fusione con il Leca e, nuovamente, sul campo è stata conquistata la promozione in Seconda. L’anno successivo l’inizio di cinque stagioni al Bastia davvero indimenticabili: due volte primi in classifica, due volte secondi e l’approdo in Promozione.

Nel 1985 è stato coinvolto in una bella iniziativa della FIGC..

Sono stati selezionati 30 allenatori dilettanti in tutta Italia per uno stage a Coverciano. Io ero uno di quelli, siccome avevo realizzato un buon numero di punti nel giro di cinque stagioni.

Dopo una stagione nella neonata Bastia-Villanova in Promozione, le sue panchine successive furono al Ceriale, Loanesi, Alassio e cinque anni di Cisano. Poi la chiamata dell’Albenga nel 1998..

Avevo giocatori importanti come Ancona, Barone, Alfano, Villa, Sinopia e Cattardico. Il fuoriquota era l’attuale DS del Ceriale, Pietro Sansalone. Tuttavia ho deciso di andarmene a cinque giornate dalla fine, da capolista, per alcune problematiche. Alcuni ragazzi sono venuti a trovarmi in campagna per provare a convincermi, ma io non solo ho detto loro che non avrei cambiato idea, anzi, non avrei mai più fatto l’allenatore. Se ho del rammarico tutt’ora? Beh, direi di sì..

Ed ecco arrivare il suo periodo ventennale da direttore sportivo alla Loanesi con la gestione Ugo Piave

Sono stati anni straordinari dove abbiamo fatto sfracelli: dalle quattro Coppe Italia ai grandi anni tra Eccellenza e in interregionale. Purtroppo ci sono stati anche dei momenti bui. Ricordo ancora quando siamo andati a fare un’amichevole a Madonna di Campiglio con gli arabi dell’Al-Ittihād. Abbiamo passato due giorni lì, terminando la partita in pareggio con una squadra davvero forte, e al ritorno ci è stato detto che saremmo stati in Eccellenza. Da lì però ci siamo rialzati facendo quattro bellissimi campionati con Ferraro allenatore, tornando nuovamente in interregionale. A Loano sono stato veramente bene, altrimenti di certo non avrei trascorso 1/4 di vita in quell’ambiente!

La nuova avventura di Rolando è a Finale con allenatore Buttu..

Sento di aver fatto bene in quei tre anni, impegnandomi davvero tanto per costruire delle rose di buon livello. Anche a livello ambientale mi sono trovato bene, conoscendo Buttu da tanti anni e avendo una società che ci ha sempre permesso di lavorare. Alla fine della scorsa stagione non me la sentivo più di farmi i viaggi in macchina, sentendo dolore al piede e in estate tra il traffico in strada. Mi è dispiaciuto tanto lasciare perché ero davvero legato a Finale nella sua interezza.

Ma un’altra persona a cui Rolando è legato è proprio Pietro Buttu

L’ho visto crescere quando era bambino e lo volevo a tutti i costi a Loano. Già ai tempi era nota la sua determinazione e preparazione. Lui doveva scegliere tra noi e il Finale, quindi dovevamo metterci d’accordo. Piave non si è voluto fidare e così Buttu è partito verso il Borel per andare a firmare. Ciò che ha fatto a Finale è stato sotto gli occhi di tutti, eguagliando ciò che avevamo raggiunto noi precedentemente. Un errore clamoroso ma fa parte di un percorso.

Ed è proprio il tecnico ingauno ad averlo voluto a tutti i costi con se nel suo ritorno all’Albenga

Provo proprio piacere nel stare con questi ragazzi e in questo meraviglioso ambiente. Al 15 di luglio eravamo praticamente senza squadra, confermando soltanto alcuni giocatori giovani che erano presenti lo scorso anno. Poi gli acquisti sono arrivati uno dietro l’altro e si è formato davvero un grande gruppo. De Benedetti non è partito bene ma si è ripreso alla grande, così come Scarrone che conosco da quando era un ragazzino: ho detto subito che avrebbe fatto 4 gol, ne ha già segnati due. Lo scetticismo generale direi che si è vinto.

La notizia dell’incarico di presidente onorario lo ha fortemente colpito

Stavo salutando Marinelli per andare a firmare un contratto per il lavoro, però mi ha fermato dicendomi che c’era un comunicato che voleva farmi leggere. Sono enormemente contento e onorato, ma non me lo aspettavo minimamente siccome non ho avuto un lunghissimo trascorso in questo ambiente. Voglio, quindi, ringraziarlo per questo regalo di natale! Sentirmi chiamare ‘presidente’? Preferisco ‘Vivi’..

Ma passiamo più ad un lato strettamente personale. Che cos’è il calcio per Viviano Rolando?

Non voglio anteporlo alla famiglia e al lavoro, però al terzo posto ci sta eccome. Per me il calcio è vita, gioia. Poi comunque ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato, sia da giocatore, sia da allenatore e direttore sportivo. Una volta mi informavo a livelli incredibili su ogni squadra che andavo ad incontrare la domenica. Sapevo tutte le caratteristiche tecniche. Ora ci sono i video da guardare ed è più semplice, ma ai tempi ci voleva tanta passione e pazienza.

La forza di Rolando come allenatore è stata quella di voler sempre fare gruppo. Ci sono delle somiglianze con Buttu allora..

Tatticamente ho usato molto spesso il 3-5-2/5-3-2, giocare a 4 con la difesa a zona non mi piaceva tanto a quei tempi. Umanamente posso dire di sentirmi simile a ‘Peo’, con una differenza però: lui è un po’ più testardo rispetto a me!

Ma quali sono le sue migliori soddisfazioni da direttore sportivo?

In primis aver fatto esordire a 15 anni Giusy Valentino ad Alassio, per poi venderlo al Savona e poi vederlo al Torino. Un altro giocatore è sicuramente Alessandro Debenedetti, che abbiamo preso come centrocampista avanzato e Buttu è stato bravissimo a snaturarlo facendolo giocare come punta. Avevo parlato con Invernizzi e mi era stato fatto il suo nome, un vero affare considerando anche che non è stato speso nulla. Poi ci sono davvero parecchi altri nomi, tra cui Davide Brunello..

Con quest’ultimo c’è un aneddoto particolare

Eravamo al Bastia-Villanovese e per tutta la settimana avevamo preparato degli schemi da eseguire. Lui al primo minuto non ha rispettato un dettame di gioco e io mi sono arrabbiato. Brunello mi aveva risposto di stizza, quindi l’ho subito sostituito e, passando vicino a me, mi ha detto ‘Schiarisciti le idee“. Io gli ho risposto di avercele già chiarissime e l’ho venduto al San Giorgio in Seconda Categoria. Per un anno non mi ha più salutato, però poi dopo è venuto da me e si è scusato. Cos’è successo dopo? L’ho ripreso con me, facendomi anche da secondo a Ceriale. Una persona eccezionale con la quale è bellissimo parlare di calcio per ore.

Il suo rimpianto più grande lo aveva già preannunciato..

Le dimissioni all’Albenga nel 1998. Dovevo lavorare per il gruppo e andare avanti per la mia strada. Peccato, ma fa parte del calcio.

Infine un’ultima domanda legata strettamente al presente. Che sensazioni ha Viviano Rolando per il prosieguo della stagione dell’Albenga?

Voglio vivere il resto delle partite con la positività di sempre. Secondo me ci sono tutti i presupposti per poter fare bene. Lo si vede anche nei rinforzi che abbiamo ufficializzato, cercando di allargare ulteriormente la rosa per coprirci da eventuali infortuni che sono sempre dietro l’angolo. Vedo che c’è una grande voglia di vincere da parte dell’intero ambiente. Allora mi auguro fortemente di potercela fare, tutti insieme.