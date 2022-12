Albenga, Tomatis (FdI): “Più multe per le violazioni al codice della strada, ridotte quelle sul rispetto dell’ambiente e decoro”

Albenga. “Nel 2021 l’Amministrazione Comunale ha messo a bilancio preventivo 600 mila euro di incassi derivanti dalle infrazioni al codice della strada. Al 30 di ottobre le contravvenzioni al codice della strada hanno sfondato già 955 mila euro. Dunque è previsto che l’anno corrente si chiuderà con un incasso superiore abbondantemente al milione di euro. Situazione che però fa emergere una situazione diversa dagli obiettivi di una ‘buona amministrazione’ e di un ‘cambio passo’ nella citta. Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga in merito all’approvazione del bilancio di previsione del Comune.

“I casi – dice Tomatis – sono due: o l’Amministrazione ha sbagliato la previsione oppure ha dato un input diverso per ‘fare cassa’ in vista delle elezioni del 2024. E’ un dato di fatto che nel corso del 2022 sono stati assunti quattro agenti e impegnati principalmente per far rispettare il codice della strada. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Purtroppo gli agenti dell’Ufficio del territorio sono rimasti sempre gli stessi, quelli preposti alle verifiche ambientali, igiene, decoro, urbanistiche e rifiuti. Un organico che avrebbe la funzione di tutelare il territorio albenganese e che invece è rimasto depotenziato da 3 anni per logiche incomprensibili”.

“Il dato emblematico è che rispetto all’anno scorso i verbali per le violazioni contestate ai cittadini per il mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata sono calate del 25% e le contravvenzioni per il decoro urbano sono diminuite del 66%. Si evince dunque che nel tempo si assiste ad una forte diminuzione delle attività di sorveglianza per punire chi sporca e deturpa la città, infatti i risultati si vedono sia nei vicoli del centro storico sia per le strade e marciapiedi della città. Ci chiediamo allora perché l’Amministrazione ha deciso di impiegare le nuove risorse per punire gli automobilisti invece di aumentare un organico insufficiente che lavora a regime ridotto, seppur con fatica e determinazione, mentre aumenta ovunque il degrado e la sporcizia? Chiediamo di ripristinare al più presto l’organico del nucleo dell’ufficio tutela del territorio per un controllo adeguato e capillare della città”.