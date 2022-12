Albenga, Tomatis (Fdi) attacca: “Sociale dimenticato. Si punta sole su opere da far decollare prima delle elezioni”

Albenga. “Albenga dimentica il sociale, quattro anni di tagli ai servizi sociali. L’Amministrazione punta tutto sulle opere pubbliche da far decollare prima delle elezioni”. Sotto l’albero di Natale arrivano le “stilettate” del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Tomatis, che snocciola un elenco di criticità che riguardano proprio il sociale.

“Nel 2014 il Comune poteva contare su 7 assistenti domiciliari per aiutare anziani e famiglie in difficoltà. Oggi – afferma Roberto Tomatis – in organico ci sono solo quattro assistenti. Ma in realtà solo la metà presta servizio in maniera costante”.

“Nel 2021 altro dato in negativo: hanno cessato il rapporto di lavoro col Comune 23 addetti e sono stati rimpiazzati con altri 14 neo dipendenti. Quindi un saldo in negativo di – 9. Un’operazione che ha permesso di risparmiare circa 280 mila euro da portare in dote nel 2022 su opere per autoincensarsi prima delle elezioni”, ha proseguito.

“Sempre lo scorso anno l’Amministrazione aveva dimenticato di mettere a preventivo il campo solare. Una situazione imbarazzante che aveva sollevato critiche e polemiche da parte della famiglie rimaste disorientate. Solo dopo le proteste avanzate anche dalla minoranza – ricorda Tomatis – l’Amministrazione era corsa ai ripari trovando i fondi necessari per garantire il servizio con una variazione di bilancio”.

“Ancora nel 2021 i servizi sociali hanno chiuso il bilancio con 400 mila euro di avanzo di amministrazione, per poter investire l’anno successivo a ridosso delle elezioni sempre in opere pubbliche. Da quanto si evince i servizi sociali si sono ‘auto governati’ senza indirizzo politico. Un settore che, caso strano, viene sempre e solo ricordato in prossimità delle elezioni, mentre nei quattro anni precedenti ha zoppicato moltissimo causando sofferenze inutili facendo emergere moltissime lacune nella sua gestione”, ha aggiunto ancora.

“Speriamo che le promesse fatte dal Sindaco proprio in questi giorni di festa possano tradursi davvero in qualcosa di reale e concreto per il bene delle persone più disagiate e purtroppo dimenticate. Infatti ci sono persone che vivono ancora in scantinati sovraffollati, in stazione ferroviaria o sul greto del fiume che hanno urgente bisogno di essere identificate, controllate e aiutate”, ha concluso Tomatis.