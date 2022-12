Albenga, Tomatis (Fdi) attacca: “L’amministrazione resuscita il giornalino. Campagna elettorale a spese dei cittadini”

Albenga. “Dopo quattro anni di stop spunta di nuovo il giornalino del Comune. Un’iniziativa dell’Amministrazione che dà il via alla campagna elettorale del 2024 per mettersi in vetrina a spese dei cittadini albenganesi”. Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Risale al 2018 l’ultimo numero pubblicato del giornalino. Ora l’Amministrazione ha deciso di rinnovare l’iniziativa finanziandola con 4 mila euro più Iva per pubblicare le poche cose fatte e ovviamente tralasciando i disservizi e le promesse fatte e mai realizzate durante la campagna elettorale passata. Un giornalino talvolta pare un bollettino di auto-incensazione a esclusivo beneficio della Giunta Comunale. Eppure la fine di questo giornalino è quella di essere destinato il più delle volte al macero senza neanche essere minimamente letto dalla cittadinanza, visto anche il sopravvento dei giornali on line e social”.

Una critica molto pesante da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia che giudica pesantemente la scelta dell’amministrazione comunale “soprattutto in questo difficile momento di crisi, visto il particolare momento storico che stiamo affrontando chiede alla Giunta Comunale di destinare i soldi spesi per questa iniziativa ‘elettorale’, per integrare gli indennizzi rivolti ai tanti lavoratori colpiti duramente dalla crisi e dal caro bollette, e mantenere la sola versione online del giornalino, consultabile attraverso il sito internet del comune, sarebbe infatti non solo una scelta ‘green’ e più rispettosa per l’ambiente, ma permetterebbe anche di liberare delle risorse per aiutare i nostri concittadini maggiormente colpiti dalla crisi legata alla pandemia”.