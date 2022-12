Albenga si illumina: acceso il grande albero di Natale in piazza San Michele

Albenga. Anticipato a causa delle previsioni meteo che prevedono pioggia per domani, questo pomeriggio ad Albenga si è tenuta l’accensione dell’albero di Natale di piazza San Michele.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Riccardo Tomatis ed il suo vice Alberto Passino ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Per l’occasione ad accompagnare l’evento i canti del coro gospel “I vocalisti” del Vocal Studio Albenga.

Un’altra occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza in vista delle festività natalizie.

“Quello di quest’anno sarà un natale particolare, difficile, di crisi. La nostra amministrazione, attraverso numerosi sponsor, è riuscita comunque ad assicurare ai cittadini e agli ospiti che arriveranno in città nei prossimi giorni un Natale ‘illuminato’ con un grande albero. Questa è una nuova dimostrazione della fiducia che i privati hanno nella nostra amministrazione, una fiducia che cercheremo di ricambiare per quanto possibile e un modo per consolidare ancora di più il rapporto tra Enti pubblici e privati”.