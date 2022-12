Albenga, prosegue il piano delle potature: intervento anche in viale Italia

Albenga. Dopo la potatura dei pini su Lungocenta Trento, delle magnolie di via dei Mille e viale Pontelungo, in questi giorni si è intervenuto su viale Italia.

Il piano delle potature prosegue infatti con interventi a 360° su tutto il territorio sia attraverso l’affidamento di incarichi esterni che attraverso i nostri giardinieri.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore Giovanni Pollio che afferma: “Ringrazio gli uffici per il lavoro che stanno portando avanti e la Sat per l’aiuto che ci sta dando. Nel corso di questi mesi siamo riusciti a intervenire in maniera significativa sia nelle principali vie del centro che nelle frazioni. Tra le ultime potature effettuate ricordo gli alberi delle scuole del Carenda, i pini del Parco reduci di Russia, le palme della passeggiata, le magnolie di viale Martiri Foce, le palme e i pini di Piazza del Popolo, le magnolie di via Torino, gli aranci di Piazza Matteotti e molto altro. L’attenzione, oltre che alla sicurezza e alle potature, è rivolta anche alla cura della nostra città che in questo periodo natalizio diventa ancora più bella”, conclude.