Albenga, nuovo look per i marciapiedi di via Trieste. Al via il rifacimento del pavimento della palestra di Leca

Albenga. Con delibera di giunta dello scorso giovedì 15 dicembre, il Comune di Albenga ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trieste. I lavori, che ammontano a 130 mila euro stanziati dall’amministrazione comunale, saranno messi a gara nelle prossime settimane.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di rivolgere una particolare attenzione ai marciapiedi della nostra città spesso rovinati e resi irregolari dalle radici degli alberi. Dopo Lungocenta Trento e viale Martiri interverremo su via Trieste nel tratto che va da piazza del Popolo a via Don Isola, lato levante. Abbiamo rivolto una particolare attenzione anche al superamento delle barriere architettoniche, così come previsto dal PEBA”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di interventi particolarmente attesi dai nostri concittadini. Nel progetto è prevista anche la sostituzione di alcuni alberi alla quale provvederemo anche attraverso la preziosa collaborazione dei nostri giardinieri. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto quotidianamente in piena sinergia con l’amministrazione comunale”.

Sempre in ambito di lavori pubblici, questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del pavimento della palestra delle scuole di Leca d’Albenga. Si tratta di un intervento da 87mila 840 euro eseguito dalla ditta “Cerrato pavimenti”.

La lavorazione prevedrà la rimozione del pavimento esistente, la preparazione del fondo e il posizionamento della nuova pavimentazione che avrà caratteristiche moderne in grado di migliorare le prestazioni sportive e garantire un più elevato grado di sicurezza alleviando le sollecitazioni articolari di studenti e atleti.

Il materiale utilizzato sarà certificato e omologato dalla federazione sportiva. Inoltre sarà effettuata la tinteggiatura delle pareti della palestra e la protezione degli elementi, dei pilastri e degli ingombri che si trovano all’interno di tali spazi.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Lo sport è importantissimo sia per il benessere psicofisico che per l’educazione dei giovani. Praticandolo i ragazzi imparano il rispetto delle regole e del prossimo, imparano a confrontarsi con gli altri e a rapportarsi sia con i compagni di squadra che con gli avversari, il tutto con spirito competitivo, ma al tempo stesso sviluppano quel senso di solidarietà e collaborazione che stanno alla base della vita di ogni comunità”.