Albenga, Marinelli predica calma senza nascondere il sorriso: “Campionato ancora lungo, ma con un gruppo così affamato sono tranquillo”

Albenga. Oggi allo stadio “Annibale Riva” è andata in scena una delle gare valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza. A sfidarsi sono state Albenga e Arenzano, al momento del calcio d’inizio rispettivamente prima e seconda forza della graduatoria le quali hanno dato vita ad un match frizzante e divertente.

Alla fine è stato 6-1 per i bianconeri padroni di casa, squadra capace di confermarsi ancora una volta straripante sbaragliando l’opposizione della compagine avversaria. Nel post partita ad intervenire sull’ottimo momento dell’Albenga ci ha pensato Simone Marinelli, presidente del sodalizio ingauno il quale ha esordito dichiarando: “Oggi noi avevamo due assenze importanti come quelle di Anselmo e Costantini, i ragazzi però sono stati fantastici proprio come domenica scorsa. Parliamo di un qualcosa come 11 gol in due partite di cui 5 contro il Canaletto a cui oggi vanno fatti i complimenti perchè ha vinto a Finale. Forse per loro sarebbe stato meglio che la caldaia fosse ancora rotta, avrebbero potuto giocare nell’altro campo così (riferimento all’Ellena di Loano, ndr).”