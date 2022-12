Albenga. La fibra ottica arriva anche a San Fedele e Lusignano. Nei giorni scorsi, infatti, è terminato l’iter della Conferenza dei servizi e il Comune ha potuto così rilasciare l’autorizzazione per iniziare i lavori.

“Con la fibra si arriva in alcune parti d’Italia a velocità di 300 Mbit/s, nella maggior parte delle città si arriva vicino ai 100 Mbit/s, ma a Lusignano e San Fedele la velocità è ancora a 6 Mbit/s. Un divario enorme che si ripercuote sulla vita dei cittadini – afferma il consigliere Raiko Radiuk delegato alla frazione – Sebbene molti sistemi alternativi hanno dato risposte, la fibra ha una stabilità e una connessione migliore. Per questo mi ero preso l’impegno di portare avanti questo progetto e, a tal proposito è stata presentata la pratica da parte di Open Fiber, nata per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in tutte le regioni italiane nelle zone senza copertura”.

“Oggi – sottolinea – la fibra dovrebbe essere promossa a standard primario, indispensabile per la buona qualità di vita dei cittadini. In un mondo in cui siamo sempre più ‘connessi’, infatti, questo è un aspetto da non sottovalutare sia per i rapporti sociali, per il mondo del lavoro e della scuola”.

“Ci tengo in particolar modo a ringraziare i nostri uffici e i nostri tecnici e gli altri enti che si sono adoperati per permettere che questa opera vedesse la luce nel più breve tempo possibile.

La Provinciale SP6 e tutte le traverse secondarie saranno interessate dai lavori necessari al passaggio dei cavi. Gli interventi saranno concordati con la polizia locale in maniera da evitare il più possibile i disagi, ma si sa che il futuro inizia sempre da un cantiere, conclude Radiuk”.

Aggiunge il consigliere Vincenzo Munì, delegato all’Informatica e digitalizzazione: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che conferma il lavoro di questi anni in merito ad una sempre maggiore digitalizzazione del comune e sulle infrastrutture digitali presenti sul nostro territorio. Il futuro passa anche attraverso questi risultati e per questo sarà nostra premura continuare su questa strada, con l’obbiettivo di mettere a disposizione di tutti i cittadini strumenti sempre più idonei a sostenere i servizi e lo sviluppo economico cittadino”.