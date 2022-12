Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, in via Genova per l’intonaco pericolante sulla facciata di un palazzo.

Le operazioni di messa in sicurezza, fortunatamente, hanno avuto breve durata: i calcinacci sono stati rimossi e l’area ora risulta agibile.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire il traffico: durante l’intervento, infatti, era possibile transitare solo su una corsia di marcia, fatto che ha creato alcuni disagi alla viabilità.