Albenga, il sindaco replica a Roberto Tomatis: “Attacca la nostra bella città in pieno periodo turistico”

Albenga. “Premesso che si può sempre migliorare e che ci impegneremo a continuare a farlo, vorrei sottolineare come sia curioso che quando la città vive un momento particolarmente positivo per presente turistiche e di visitatori e non solo, ci sia sempre qualcuno che, non curandosi degli effetti delle sue dichiarazioni, attacca e, inevitabilmente, colpisce la nostra bella Città”.

Così Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, replica al consigliere di minoranza Roberto Tomatis che in una nota ha sottolineato come “la situazione di degrado nel centro storico e nelle frazioni ingaune sia peggiorata”.

A rispondere alle affermazioni del consigliere anche l’assessore all’Ambiente Gianni Pollio che evidenzia: “Roberto Tomatis forse vive in un’altra città, infatti non lo abbiamo visto in consiglio comunale nemmeno nel momento importante della discussione del bilancio che è l’atto politico per eccellenza di una amministrazione. Albenga e le sue frazioni che, per la precisione, frequento molto, non sono mai state così curate come in questi anni. Capisco che il consigliere Tomatis si voglia preparare per le prossime elezioni, ciò non toglie che la sua vita politica non dovrebbe passare attraverso la misera denigrazione della nostra città che sta vivendo un momento magico in tutti i seni. Consiglio al consigliere di non prendere spunto da chi non fa altro che attaccare Albenga sui social. Non è dando una brutta immagine, peraltro errata, della nostra città che si ottengono consensi”.