Albenga, gli studenti del Liceo Artistico incontrano la giovane artista Martina Giovene

Albenga. Domani, sabato 3 dicembre, alle 16, presso la Gallery di palazzo San Siro è previsto un incontro dei ragazzi del liceo artistico di Albenga (le cui opere ispirate a Andy Warhol sono in mostra presso la Gallery) con la giovane artista Martina Giovene.

Sarà l’occasione per un confronto e un aperto scambio artistico/culturale sulle tematiche inerenti le nuove tendenze dell’arte vista e rivisitata ai giorni nostri dai giovani artisti che interpretano le tendenze le dinamiche sociali e i disagi giovanili esprimendole con mezzi diversi da quelli tradizionali.

Interverranno al dibattito due critici d’arte, Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo, e il gallerista Sandro Ristori.

Verrà presentato infine dagli amministratori del comune di Albenga e dalla titolare della Gallery Annamaria Vercellino un ambizioso progetto che vede protagonista piazza San Siro come base temporanea di proposte artistiche all’avanguardia con l’utilizzo dei svariati materiali di comunicazione così come avviene nelle maggiori città internazionali/nazionali (Milano, Torino, Roma, Londra, Parigi etc).