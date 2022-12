Albenga, è già tempo di elezioni. De Filippis (FdI) lancia la sfida: “Dialogo con FI-Lega. Vogliamo dare alla città governo alternativo”

Albenga. “Stiamo lavorando per dare una valida alternativa alla sinistra oggi al governo della città”. A più di un anno dal voto delle amministrative Bruno Robello De Filippis, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, traccia la linea da seguire.

“Il mio lavoro, in vista delle elezioni del 2024, è già iniziato e molto presto avvieremo una serie di incontri con la coalizione del centrodestra con le segreterie provinciali e in particolare con Marco Melgrati per Forza Italia e Sara Foscolo per la Lega, oltre ovviamente con le segreterie locali. Tutto questo ha un obiettivo chiarissimo: aprire un tavolo di confronto programmatico in vista del voto. Crediamo che ci siano tutti i presupposti per dare una svolta politica importante ad Albenga. Questa amministrazione, infatti, ha dimostrato di avere delle lacune importanti, ma ad oggi, hanno una organizzazione politica migliore della nostra, fanno più squadra, sono più simpatici, più empatici e fanno gruppo, per lo meno apparentemente. Questo è il mio modesto pensiero, credo che Albenga, in ogni caso, si meriti qualcosa di meglio ed il lavoro da fare è a largo spettro”.

“La nostra priorità allora – sottolinea De Filippis – è quella di dare più forza al centrodestra che ha un ruolo centrale nella politica italiana ed è nostra intenzione quella di portare questo modello anche ad Albenga. Oggi è importante rafforzare il ruolo del centrodestra con un dialogo aperto e costruttivo con i partiti della coalizione, senza porre in essere provocazioni fini a se stesse che non portano da nessuna parte. Vogliamo lavorare in maniera ordinata, senza fretta. Le false partenze alle quali abbiamo assistito in queste ore sono solo dannose”.

“Ci saranno tempi e modi per presentare squadra e candidati con serenità, ma soprattutto con spirito collaborativo e intelligente, avere un terzo mandato consecutivo della sinistra sarebbe troppo indigesto e nocivo per la città”.