Albenga, dagli sponsor oltre 27mila euro per la realizzazione degli eventi invernali

Albenga. Il contributo degli sponsor per la sola stagione degli eventi invernali – il cui “cuore pulsante” è “Albenga s’illumina d’immenso Green” – è stato di 27.450 euro, di cui 15.990 sono stati destinati come cofinanziamento alla realizzazione delle proiezioni architetturali (costo complessivo 35.990) e 11.460 allo sviluppo del progetto sperimentale delle biciclette (costo complessivo 16.052) realizzato dal comune in collaborazione con l’ITIS.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Nel ringraziare gli sponsor per la grande fiducia che anche quest’anno ci hanno accordato, voglio sottolineare come Albenga s’illumina d’immenso quest’anno ha assunto una veste Green. Questa filosofia è sostenuta anche dai nostri partner/sponsor che hanno accolto con favore l’idea di un’ Albenga s’illumina d’immenso, che sta affermando ormai da 4 anni la città quale meta da visitare nelle vacanze natalizie, rivisitata. Abbiamo fatto in modo di rendere il progetto più sostenibile sia per andare incontro alle esigenze dettate dal momento di crisi energetica che stiamo vivendo a livello nazionale che per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali. A tal fine sono stati utilizzati proiettori a LED, installati dall’azienda Proietta, che hanno permesso la riduzione immediata dei 2/3 dei consumi energetici, in più abbiamo dato il via al progetto delle bici.

“Si tratta di un’iniziativa unica e sperimentale – conclude Passino – realizzata dai ragazzi dell’Itis che permette, grazie alla collaborazione di cittadini, turisti, visitatori, associazioni sportive e non, che decidono di aderire all’iniziativa pedalando, di produrre energia Green. È proprio questa energia prodotta che viene accumulata e che contribuisce ad abbassare ulteriormente i consumi alimentando parte degli archiled di Piazza IV Novembre”.

Precisa l’Assessore agli eventi Marta Gaia: “In un momento di crisi economica collegata anche al rincaro dell’energia, l’accensione delle proiezioni e, quindi, ‘del Natale’ aiuta il tessuto economico e di conseguenza buona parte delle famiglie del territorio. Lo studio della produzione dell’energia attraverso la pedalata vuole avvicinare i giovani (in particolare i ragazzi delle scuole) e meno giovani alle tematiche ambientali e all’ecosostenibilità. Inoltre, finito il periodo natalizio, le 16 biciclette (di cui 10 pervenute sottoforma di sponsorizzazione tecnica e 6 acquistate dal comune) rimarranno nella disponibilità dell’ente e, oltre a poter essere riutilizzate nelle prossime edizioni delle proiezione (con tutti gli altri elementi dell’impiantistica già acquistata), saranno disponibili per nuovi progetti di eco-sostenibilità”.

E conclude: “Alcune scuole nei giorni scorsi hanno già usato le biciclette per l’ora di educazione fisica così come le associazioni sportive che si stanno prenotando nel calendario della challenge. Chi, come gruppo, volesse fare altrettanto dovrà solo mandare una mail a turismo@comune.albenga.sv.it. Ricordiamo che l’orario per pedalare è dalle 9.00 alle 20.00 e che il centro storico sarà illuminato dalle proiezioni dalle ore 18.00 alle 24.00″.

Il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia “ringraziano gli sponsor che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento inoltre va a chi ha collaborato: Istituto ITIS di Albenga, alla studentessa del Liceo Artistico Aurora Ripamonti che ha realizzato l’opera dedicata a Masha Amini tema condiviso con l’istituto internazionale di studi Liguri; all’Associazione Spirale di idee per la collaborazione nella ricerca dell’opera tratta dalla produzione di Andy Warhol; alla Diocesi di Albenga e Imperia che ha concesso alcuni degli spazi sui quali sono state proiettate le immagini architetturali come facciata ed abside della cattedrale fornendo i soggetti artistici già in mostra presso ‘Onde barocche'”.