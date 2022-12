Albenga, al via la presentazione delle domande per i buoni spesa

Albenga. Ad Albenga da oggi è possibile presentare le domande per l’assegnazione dei buoni spesa finanziati dal Governo Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.

Per accedere ai buoni i cittadini dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblicato sul sito, avere I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare inferiore o uguale a 10mila euro oppure reddito annuo del nucleo familiare inferiore o uguale a 10mila euro e compilare la relativa domanda che potrà essere presentata da oggi, lunedì 5 dicembre, fino a lunedì 12 dicembre 2022. Gli uffici avranno così modo di esaminare le domande ed erogare i buoni spesa prima di Natale.

Le domande, debitamente compilate, potranno essere inviate al Comune di Albenga mediante:

– posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF all’indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it (per l’invio all’indirizzo pec comunale può essere utilizzato anche un indirizzo e-mail non pec)

– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Albenga sito al Piano Terra del Palazzo Comunale di Piazza San Michele n. 17, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Ogni nucleo familiare potrà inviare una sola domanda, pena l’esclusione della stessa.

Dichiara Marta Gaia Assessore alle Politiche Sociali: “Da oggi sarà possibile presentare la domanda per accedere all’erogazione dei buoni spesa derivanti dai fondi governativi stanziati. Come Comune e grazie alla collaborazione degli uffici abbiamo lavorato al fine di poter erogare i buoni spesa prima di Natale e permettere alle famiglie che sono in possesso dei requisiti per ricevere i buoni di passare delle feste un po’ più serene. Invito tutti a leggere attentamente sia l’avviso che il modulo e compilarlo in ogni sua parte“.