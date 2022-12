Alassio Wave Walking CNAM, la marcia acquatica riconosciuta disciplina sportiva

Alassio. È stata siglata nei mesi scorsi la convenzione tra il CSI, Centro Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva nazionale riconosciuto dal CONI, e la FIE, Federazione Italiana Escursionismo.

Si tratta di un accordo estremamente importante per il mondo dell’escursionismo, della marcia acquatica e della marcia alpina di regolarità, che apre nuove opportunità per le attività sportive e per tutto il mondo dell’outdoor.

All’interno della convenzione ricopre molta importanza la marcia acquatica, che negli ultimi anni si sta sviluppando notevolmente su tutto il territorio nazionale.

In Liguria l’accordo CSI-FIE ha permesso al CNAM di Alassio di affiliarsi al Centro Sportivo Italiano di Savona-Albenga e di far conoscere le attività sportive e formative svolte. Sono stati riconosciuti CONI gli istruttori ed i formatori dell’Alassio Wave Walking, sezione marcia acquatica del CNAM, prima ASD in Italia a svolgere questa attività nel 2018, che in questi anni ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale da ERA (European Ramblers Association) e IAW (International Aqua Walking), per il grande lavoro svolto.

Nei prossimi mesi la collaborazione verrà ampliata a molte altre ASD della FIE e sono in cantiere vari eventi in Liguria ed in altre regioni per far conoscere e diffondere la marcia acquatica.

Il logo dell’associazione sportiva alassina