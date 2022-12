Alassio, gara di solidarietà: vendute tutte le palline di Natale con i nomi degli anziani della Giacomo Natale

Alassio. L’iniziativa promossa dal gruppo social Alassiowood di vendere le palline dell’albero di Natale personalizzate con i nomi degli ospiti della residenza protetta Giacomo Natale di Alassio ha riscosso un enorme successo.

In pochissime ore tutte le palline (49) sono state vendute con grande la soddisfazione per il gruppo. Gigi Ciccione fondatore di Alassiowood ha dichiarato: “Un risultato inaspettato, al di là di ogni ogni possibile aspettativa. Questo testimonia che la solidarietà e il desiderio di ognuno di noi di far parte di una società più giusta che valorizza le persone indifese e gli anziani è molto presente e sentito”.

“Questo ci aiuta e ci rincuora. Lo staff di Alassiowood continuerà tutte le sue battaglie, per ora si limita a dire ‘grazie’ a coloro che hanno aderito e auguro a tutti e buon Natale davvero”, ha concluso.